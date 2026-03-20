“79% MENOS HOMICIDIOS”… SIGUEN LOS GOLPES AL CRIMEN

Cancún, Quintana Roo.

El gobierno federal sacó cifras contundentes… pero también dejó ver que la operación contra el crimen sigue a todo vapor.

Durante el informe presentado por Omar García Harfuch, se destacaron resultados que buscan mostrar una baja en la violencia, aunque acompañados de constantes operativos y detenciones de alto perfil.

📊 LOS NÚMEROS QUE PRESUMEN:

🔹 3,219 detenidos en poco más de un año 🔹 2 toneladas de droga aseguradas 🔹 573 armas decomisadas 🔻 79% menos homicidios dolosos en comparación con septiembre de 2024

💥 Sin embargo, detrás de estas cifras, la actividad delictiva sigue obligando a operativos constantes:

🏠 Cateos en 9 inmuebles en Bacalar, Isla Mujeres y Benito Juárez 🚔 Detención de células criminales con droga, vehículos robados y equipo táctico 🌎 Captura de un fugitivo internacional buscado por fraude, extorsión y lavado de dinero 🔫 Arresto de “El Griego”, objetivo de Europol con ficha roja de Interpol

⚠️ Además, se informó la detención de un presunto homicida y varios integrantes de grupos criminales en zonas clave como Benito Juárez.

📉 En paralelo, el gobierno asegura que la estrategia contra la extorsión ya dio resultados:

🔻 45% menos extorsiones 📂 116 investigaciones abiertas desde 2025 🎯 12 objetivos prioritarios detenidos