+ Obras por todas partes, menos en Durango

+ La Federación entrega obras todos los días

+ Seguimos condenados a la infeliz pobreza

+ Captura de “El Alacrán”, ¿venganza de Nancy?

+ Aguas, repuntan las extorsiones telefónicas

“El poder no corrompe a las personas, solo revela que ya venían torcidas…”

Marco Aurelio

Todos los días, o por lo menos casi todos, la Presidenta Claudia Sheinbaum entrega obras importantes en los diversos estados y ciudades de México. Solo Durango no ve la suya y sigue padeciendo la pobreza ancestral….BOTONES.- Este día, la jefa de la nación, luego de su participación anoche en la Convención Nacional Bancaria en Cancún, entregó diversas obras de beneficio colectivo y anunció una inversión sin precedentes en carreteras, salud y seguridad, a pesar de que ayer mismo emitió un comunicado en el que precisa que el promedio diario de víctimas de homicidios dolosos se redujo de 2 en septiembre de 2024, a 0.43 en febrero pasado, el más bajo desde la llegada a la 4T…..CASTIGO.- En días pasados, la Presidenta entregó totalmente terminado el Viaducto elevado de 10.5 kilómetros que aligera el tiempo de traslado desde Playas, en un extremo, hasta el aeropuerto. Allá todo mundo está contento con la gobernadora Marina del Pilar, dado que antes de esta obra perdía uno hasta horas para llegar al puerto aéreo. Cruzar la ciudad pero en un segundo piso es uno de los alcances de mayor valía para los habitantes de aquella fronteriza ciudad. Bueno pero estamos hablando de Tijuana, que al final quizá a muchos les es intramuscular, pero a nosotros no. A nosotros nos ilustra de cómo ha sido el trato federal a Durango, a su gobernador o a su pueblo, porque nosotros seguimos al final del cabús del progreso. Una que otra vacilada, pero algo de importancia colectiva no existe y…quizá no exista en el futuro próximo de nuestra capital…..AGUAS.- Sí, el Gobierno Federal está patrocinando la presa Tunal II, pero eso es federal y aunque servirá enormidades para miles de familias por la existencia de agua potable por muchos años, para otros también resulta inverosímil…..ALTO.- La detención del influencer “Alacrán” Ramírez por parte de la policía del Municipio de Nombre de Dios, parece un ataque directo a la libertad de expresión. Hay pruebas de que el influencer destapó algunas linduras de la alcaldesa Nancy Vázquez y por eso le están fincando responsabilidades por aparentes “amenazas” que no contempla nuestro Código Penal. Es una vil venganza que ninguna autoridad superior debía admitir, porque se está pisoteando la ley y, como en otros casos, lo están procesando sin pruebas, como suele suceder en Fiscalía. Esperemos a ver qué sucede…..RETROCESO.- TAR aerolíneas vuela ya de Torreón a Mazatlán. Ojalá que la frecuencia evite las calamidades mil que se registran en tierra, pero…pues eso para los torreonenses, porque para nosotros puro rollo y, quien quiera viajar al puerto, se atiene a las consecuencias y le hace frente a sus resultados. Ni TAR ni nadie abrirá una ruta de Durango a Mazatlán, por una sola razón: No habrá viajeros, no habrá quién use ese vuelo que, sin embargo, ya tuvo nuestra entidad en el pasado y no desapareció por falta de clientes, sino por otras cuestiones referentes a la estrechez de TAR y otras aerolíneas, las empresas aéreas no tenían pasajeros frecuentes y, más de una vez el vuelo salió solo y su alma. Obvio, eso no es negocio, y por eso, nada más por eso es porque no vienen más aerolíneas, independientemente del dineral que cobran a los incautos que, luego no tienen escapatoria, urge el vuelo y hay que pagar lo que se les antoje…..CRISIS.- Se están multiplicando las extorsiones por distintas vías. Son puntuales en los días previos a vacaciones, por lo que hay que alertar a la gente de todas las edades, porque luego las víctimas pertenecen a distintas edades. Es muy sencillo detectar las malas intenciones, sobre todo vía telefónica. No respondan a números desconocidos, y por el contrario, pueden bloquearlos si es que llegan a entrar, y de párvulos, cuando alguien sale con que en la rifa se sacó un auto, sin haber comprado boleto, en qué cabeza cabe pensar en esa posibilidad y luego depositarles para poder recibir la unidad. Hay formas mil de extorsionar, pero permanezcamos atentos a cualquier actitud rara para colgar de inmediato y de ser preciso apagar el aparato. ¿Estamos?

Saludos