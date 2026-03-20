Choque deja pan tirado y vecinos se lo llevan

Durango, Dgo.— Un accidente vial ocurrido en la colonia Santa María no solo dejó daños materiales, sino también una escena que ha comenzado a generar indignación entre vecinos y usuarios en redes sociales.

El percance involucró una camioneta de reparto de la panadería La Paz, la cual presuntamente no respetó un alto, siendo impactada por una Jeep Cherokee color guinda. Tras el golpe, la unidad de reparto giró y terminó siendo alcanzada por una tercera camioneta gris que circulaba en sentido contrario.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas con lesiones de gravedad; sin embargo, las unidades presentaron daños considerables y gran parte del producto quedó esparcido sobre la vía.

Pero lo que realmente ha encendido la conversación no fue el choque… sino la reacción de algunas personas.

De acuerdo con testigos, en lugar de brindar apoyo a los involucrados, varios vecinos se acercaron únicamente para llevarse el pan que quedó regado tras el impacto.