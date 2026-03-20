“Hoy no pedimos dinero… pedimos una oportunidad de vida”

Hoy no es fácil escribir esto… pero el amor obliga a intentarlo todo.

Una familia está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. Su esposo enfrenta una situación de salud crítica: necesita una cirugía urgente de pulmón para poder seguir luchando.

El problema es aún más complicado… en el sistema de salud donde es atendido no cuentan con el especialista necesario para realizar el procedimiento, lo que los ha dejado sin opciones dentro de lo público.

La única alternativa es hacerlo de manera particular.

Y ahí es donde la historia se vuelve más difícil.

La familia ha hecho todo lo posible por salir adelante, pero hoy necesitan ayuda. No se trata solo de dinero… se trata de tiempo, de esperanza, de no rendirse cuando todo parece en contra.

Con el corazón en la mano, hoy piden el apoyo de la gente.

Cada gesto cuenta.

Cada persona que comparte, que comenta, que se detiene a leer… ya está ayudando.

Porque cuando la vida está en riesgo, la solidaridad puede marcar la diferencia.

Si puedes apoyar, puedes comunicarte directamente con la familia para recibir los datos de apoyo.

Y si no, algo igual de valioso: comparte esta historia.

Número de tarjeta:

4189143073321450

BANORTE

Titular:Arturo Ramos

García