Incendio destruyó más de 30 vehículos

Vicente Guerrero, Dgo.

Un incendio ocurrido en un corralón del municipio de Vicente Guerrero derivó en la destrucción de más de 30 vehículos que estaban almacenados en una zona en la que no se hizo desmalezado preventivo.

Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde en un predio ubicado junto a la colonia Revolución, en la salida de Vicente Guerrero a Zacatecas.

Todo indica que un incendio de pastizal ocurrido en las inmediaciones, llegó hasta el lugar en el que estaban almacenados los vehículos, en su mayoría producto de aseguramientos realizados por diversos motivos.

Las llamas avanzaron al interior del corralón que, aparentemente, no estaba desmalezado pese al riesgo de incendio y las llamas alcanzaron a cuando menos 32 vehículos.

Personal de Protección Civil del municipio, con el apoyo de otras instancias, enfrentó el siniestro y lo controlaron después de algunos minutos de combate; aunque los daños materiales son cuantiosos, nadie resultó intoxicado o lesionado.