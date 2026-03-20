FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de la Sra. Elisa García Pacheco, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. Ma. Elizabeth Enríquez Enríquez, de 69 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo del Sr. Ladislao Ruiz Hernández, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Sr. Juan Rodríguez Rocha, de 59 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Mpio. Nuevo Ideal, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Antonio Batrez Silerio, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #2 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. María Elena Hernández Perales, de 73 años, sus honras y sepelio están pendientes