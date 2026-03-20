Otra urgencia médica en un Banco del Bienestar de Durango

Durango, Dgo.

Apenas un día después de la muerte de un adulto mayor al exterior de la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en el centro de la ciudad, se registró otra urgencia médica en uno de dichos establecimientos, el ubicado en Jardines de Durango.

La víctima fue un hombre de 75 años de edad que, al sufrir un mareo, cayó de su propia altura y se golpeó la cabeza; por fortuna, se confirmó que su vida no está en riesgo. El afectado es el señor Lorenzo R. C., habitante de la colonia Chulas Fronteras.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 07:00 horas, poco después de llegar para hacer fila y lograr temprano el pago de su pensión Bienestar.

Fueron los demás presentes quienes atestiguaron la caída y llamaron de inmediato al número de emergencias 911, pues el varón estaba semi inconsciente.

Al sitio llegó personal de la Cruz Roja Mexicana que inició la valoración del paciente y descartó que las lesiones sean de riesgo para su vida, por lo que no ameritan hospitalización.

Sin embargo, se le hicieron varias recomendaciones, entre ellas una valoración especializada, para determinar con precisión el origen del mareo que causó su caída.