Persisten ineficiencias en servicios municipales

*Presentan fallas en Seguridad, Servicios Públicos, Justicia Cívica y Recolección de Basura

Durango, Dgo.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025, el cual informa sobre el funcionamiento de los ayuntamientos, destacando que, pese a la gestión y desempeño de las instituciones que integran las administraciones, persisten ineficiencias en seguridad pública, protección civil, justicia cívica, agua potable y saneamiento, así como recolección de residuos sólidos urbanos, entre otros.

De acuerdo al INEGI, de 2,478 presidencias municipales y alcaldías, 99.7% prestó servicio de alumbrado público; 93.4% de limpia y mantenimiento de calles y vialidades. Además, 99.8% contó con panteones; 90%, con parques y/o jardines públicos; 61.9% con tianguis o mercados semifijos o móviles; 52.5% con mercados; 34.6% con rastros; y 3.2% con centrales de abasto.

El 98% (2,443) de municipios declaró prestar el servicio de agua potable. No obstante, 18 manifestaron no tenerlo. Estos se localizaron en Oaxaca (7), Puebla (5), Veracruz (3), Chiapas (1), Guerrero (1) y Michoacán (1).

Los municipios sin servicio recurrieron al aprovechamiento de agua con pozos propios (9) y a la explotación de manantiales (8). En menor medida aprovecharon el recurso desde fuentes comunitarias (3) y otras formas(2).

El servicio de drenaje y alcantarillado se cubrió en 81% de los municipios (2,006) a nivel nacional. Por su parte, 455 registraron la falta de red pública de desalojo de aguas servidas. Al no tener red de drenaje, los municipios declararon que los predios contaban con fosas sépticas, o bien, que el tipo de suelo complicaba la instalación de una red de recolecta

un toal de 2,322 municipios (93.7%) contaron con servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. En promedio, se recolectaron 114 mil 318.7 toneladas al día.

La recolección selectiva, que considera la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos desde su origen, se implementó en 222 municipios y demarcaciones territoriales. Mediante este esquema se recolectaron 17 mil 564.8 toneladas al día. Lo anterior representó 15.4% de la recolección total.

Por su parte 1,898 municipios reportaron contar con una institución formalmente constituida encargada del ejercicio de la función de seguridad pública. Mientras que 90 reportaron no contar con una institución propia y, por lo tanto, otras instituciones de seguridad ejercían la función; 403 no contaron con una institución, por lo que cuerpos de seguridad comunales realizaban la función; y 23 no contaron con una institución municipal y ninguna otra ejercía la función.

En cuanto a presuntas faltas cívicas o administrativas, la más frecuente fue ingerir o consumir bebidas alcohólicas en la vía o lugares públicos, con 18.4% del total. Siguió generar escándalos o ruidos que atenten contra la tranquilidad o salud de las personas, con 16.9 por ciento. En comparación con 2022, reñir, incitar o provocar a reñir con una o más personas aumentó 118.8% en 2024. Otras faltas más comunes fueron: conducir vehículos en estado de ebriedad con 91,803 casos, agresiones verbales 47,309, hacer sus necesidades fisiológicas en vía pública 32,574 e insultar o intimidar a la autoridad 25,818 casos.