Registran fuerte caída en exportación de muebles

*Ventas han bajado hasta 60% por tema arancelario

Durango, Dgo.- Fabricantes muebleros de Durango reportan una fuerte caída de hasta 60% en la exportación de productos locales, debido al tema de aranceles o impuestos que se deben pagar por indicación de la actual administración estadounidense, dio a conocer el presidente del Clúster del Mueble, Alan Hernández.

Señaló que la exportación a Estados Unidos ha disminuido entre 50 a 60 por ciento, pese a ello hay algunas empresas que han mantenido operaciones y siguen enviando sus productos, destinados particularmente a hoteles o consorcios del vecino país, pues saben que los muebles duranguenses son de muy buena calidad.

Consideó que el pagar hasta 35 por ciento de aranceles sí les afecta, en algunos casos se les cobra de 15 a 25 por ciento de impuestos de exportación, dependiendo del tipo de mueble que se manda, como pueden ser cocinas integrales, clósets, burós, prefabricados o de madera sólida.

Pese a ello los fabricantes son optimistas y siguen laborando, pues es difícil que en Estados Unidos haya personas que fabriquen el mismo tipo y calidad de muebles que hacen los duranguenses, por lo que la demanda se mantiene.

Finalmente, Hernández Ávila externó que el sector mantiene presencia en el extranjero, aunque se tengan más costos y menos ganancias, pero confía en que la situación económica y política mundial mejore para que se puedan alcanzar los niveles de exportacion que se tenían anteriormente.