Sigue impacto del gusano barrenador

*Exportación está frenada y hay saturación de carne en mercado local

Durango, Dgo.- El problema del gusano barrenador sigue impactando al sector ganadero de Durango, ya que aún no hay señales de que se lleve a cabo la reapertura de la frontera para la exportación, además ya se registra una saturación de carne en el mercado local.

De acuerdo al presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD), Rogelio Soto Ochoa, el riesgo de que esta plaga llegue al estado se mantiene latente, a pesar de los esfuerzos que se están realizando en prevención, detección y control.

“Desgradaciadamente la plaga sigue avanzando en varios estados, ya se tiene presencia en Guanajuato, Querétaro, Puebla, donde ha proliferado más es en Tamaulipas, no se ha podido controlar ese avance, al estar cerca de la frontera de Estados Unidos eso impide que haya una negociación para la reapertura de la exportación, la cual se ve cada vez más lejana”, manifestó.

Indicó que además de la dificultad para vender ganado a Estados Unidos ya hay problemas para enviar carne local al mercado nacional, como Jalisco y Querétaro, “tienen 22 días que no nos están recibiendo cargamentos”.

Señaló que se sigue impidiendo que entre ganado de Centroamérica a México, pero se sabe que está ingresando de manera ilegal al país, lo cual ya está saturando el mercado nacional.

“Anteriormente se comerciaban de 1.2 a 1.3 millones de cabezas, pero desde el cierre de fronteras hace 16 meses ese ganado se queda en el mercado nacional, que ya se está saturando”, explicó.

Dijo que a la fecha no se han reportado casos confirmados dentro de las unidades de producción en Durango, manteniéndose libre de la plaga gracias a estrictos protocolos, y aunque la situación es catastrófica para la economía, se mantiene la vigilancia extrema para evitar la entrada del parásito al estado.