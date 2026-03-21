Albañil está grave tras electrocutarse en una obra en construcción

Durango, Dgo.

Un albañil de 47 años de edad fue trasladado de urgencia a un hospital luego de ser víctima de una electrocución en un inmueble que se construye sobre la avenida Mártires de Sonora; el varón quedó inconsciente a raíz del accidente.

La persona lesionada es Filiberto Mora Pérez, quien tiene 47 años de edad y fue auxiliado por policías municipales y personal del Sistema Estatal de Emergencias Médicas que acudieron al lugar del incidente.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del fraccionamiento Villas del Sol, sitio en el que, según sus compañeros, tocó el cableado al momento de encontrarse arriba de un andamio.



Eso, además de la descarga eléctrica, provocó una caída en la que se golpeó la cabeza contra el piso, lo que lo dejó inconsciente. De inmediato llamaron al número de emergencias 911 y poco después llegó la ambulancia que lo auxilio.



Entre policías, compañeros de trabajo y técnicos en urgencias médicas lo ayudaron y subieron a la ambulancia en la que lo trasladaron de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se esperan, en breve, más detalles acerca de su diagnóstico, pero preliminarmente se le reportó grave.