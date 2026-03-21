Arrolló con su moto deportiva a una mujer en “la de 20”

Durango, Dgo.

Una mujer quedó inconsciente a raíz de un atropellamiento ocurrido anoche en el centro de la ciudad, en el que estuvo involucrado un motociclista que también resultó con lesiones; ambos fueron hospitalizados.

La persona más grave a raíz del percance es la fémina, cuya identidad no fue posible obtener dada su condición, pues sufrió un aparente traumatismo craneoencefálico que le hizo perder el conocimiento.

Mientras que el motociclista involucrado es Pedro Fernando A. S., de 21 años de edad, con domicilio en la colonia Genaro Vázquez, quien al momento del siniestro conducía una motocicleta Kawasaki 650.

El incidente ocurrió entre las calles Pasteur y Patoni y se dio cuando la mujer, transeúnte, cruzó la calle repentinamente, lo que no le dio tiempo al motociclista de evitarla; este, a su vez, conducía con una velocidad mayuor a la recomendada.

Tras la caída de ambos, testigos solicitaron asistencia médica y de esta se hizo cargo personal de la Cruz Roja Mexicana, mientras que agentes de la Policía Vial asumieron lo administrativo.