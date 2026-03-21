Atendieron una crisis emocional en el Hospital Materno Infantil

Durango, Dgo.

Un estudiante universitario fue víctima de una crisis emocional y se acercó, con ideas de autolesión, a una ventana del Hospital Materno Infantil ubicada en el quinto piso, lo que derivó en la activación de protocolos internos de seguridad.



Al final, la intervención de sus propios compañeros de trabajo y de las autoridades permitió contener la ideación suicida y se inició la atención mental del muchacho.

Los hechos ocurrieron el jueves por la tarde en el centro médico de la avenida 5 de Febrero y el involucrado es un muchacho de 21 años de edad que hace sus prácticas en el lugar.

En determinado momento, el joven entró en una crisis de ansiedad que lo llevó a colocarse junto a un ventanal abierto, con la idea de saltar al vacío.

De inmediato se solicitó apoyo en el número de emergencias 911 y se iniciaron los procedimientos de contención, misma que se logró tras algunos momentos de diálogo con el muchacho.

El propio personal se hizo cargo de la atención inicial, tras la cual fue derivado a especialistas en la materia para reducir el riesgo de incidentes futuros.

El número de emergencias 911 brinda apoyo emergente a personas en crisis de salud mental; además, en la ciudad de Durango opera también, con el mismo fin, la línea 075.