Ciclista murió embestido por un motociclista que está muy grave

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven ciclista murió en el municipio de Gómez Palacio al ser víctima de un accidente en el que estuvo involucrado un motociclista, que no ha sido identificado dado que no portaba documentos personales y resultó gravemente lesionado.



La persona fallecida es el joven Francisco Javier García Ruiz, quien tenía 28 años de edad y vivía en el fraccionamiento Parque Hundido de la ciudad lagunera.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en el bulevar Jabonoso, a la altura de la colonia Miguel de la Madrid, cuando la víctima iba en su bicicleta de montaña y, aparentemente, el motociclista no lo vio.



Eso provocó el fuerte impacto en el que tanto Francisco como el motociclista acabaron inconscientes sobre el pavimento, por lo que automovilistas se detuvieron para tratar de ayudarlo y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

El personal de la Cruz Roja Mexicana llegó y se encontró con Francisco ya sin signos vitales, mientras que al lesionado se lo llevaron de urgencia al Hospital General de Gómez Palacio, donde se le reportó con pronóstico reservado.

La investigación del siniestro quedó a cargo de la Vicefiscalía de La Laguna, que trabaja en el deslinde de responsabilidades.