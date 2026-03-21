Ciudadano ruso aceleró su camioneta al ver policías y acabó detenido

Gómez Palacio, Dgo.

Un ciudadano de origen ruso fue detenido en el municipio de Gómez Palacio luego de una breve persecución realizada por la Policía Estatal, corporación con la que intentó evitar el contacto acelerando su vehículo.

El detenido, que está sujeto a una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, es Michel S. I., de 41 años de edad, quien es ciudadano de Rusia y de México, residente del estado de Coahuila.



Según el informe oficial, circulaba a bordo de una Lincoln Navigator 2007 cuando, al ver a policías estatales en el cruce del periférico Ejército Mexicano y la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, aceleró la marcha con la clara intención de alejarse de las patrullas.

Ante dicha conducta, los oficiales decidieron ir tras el vehículo particular y, una vez que lo alcanzaron, lo forzaron a detenerse para una inspección policial.

En esta, le encontraron un par de envoltorios con metanfetamina, así como una cantidad significativa de tarjetas de débito y crédito, identificaciones de Rusia y México, y un radio de telecomunicaciones y un par de teléfonos celulares.

Dado que cayó en contradicciones al cuestionarse la razón de su huida, se procedió a su retención en lo que se amplía la investigación de sus antecedentes, con el fin de descartar vínculos con algún delito grave.