Detuvieron a dos puchadores “VIP” en la zona urbana de Lerdo

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Lerdo, Dgo. 

Dos individuos fueron detenidos en el municipio de Lerdo cuando ofrecían enervantes a la venta en la vía pública; los señalados intentaron escapar, pero los policías les dieron alcance y los aseguraron. 

Uno de los detenidos es Luis “N”, quien tiene 22 años de edad y vive en la colonia 20 de Noviembre, a quien le encontraron 8 raciones de cocaína y una más de metanfetamina. 

 

El otro es William “N”, de 35 años y habitante del fraccionamiento San Juan, a quien le aseguraron 4 raciones de cocaína y 4 más de “cristal”. 


Según el informe oficial, agentes estatales recorrían la primera de las colonias mencionadas cuando notaron que los varones se echaron a correr al notar su presencia. 

 

Los agentes fueron tras ellos y una vez que los alcanzaron, les hicieron la inspección corporal en la que encontraron el enervante, por lo que procedieron a su arresto inmediato. 

 

Los dos quedaron en manos de la Vicefiscalía de La Laguna, que a través del Centro de Operaciones Estratégicas se hace cargo del procedimiento ministerial.

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