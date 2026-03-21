Detuvieron a dos puchadores “VIP” en la zona urbana de Lerdo

Lerdo, Dgo.

Dos individuos fueron detenidos en el municipio de Lerdo cuando ofrecían enervantes a la venta en la vía pública; los señalados intentaron escapar, pero los policías les dieron alcance y los aseguraron.

Uno de los detenidos es Luis “N”, quien tiene 22 años de edad y vive en la colonia 20 de Noviembre, a quien le encontraron 8 raciones de cocaína y una más de metanfetamina.

El otro es William “N”, de 35 años y habitante del fraccionamiento San Juan, a quien le aseguraron 4 raciones de cocaína y 4 más de “cristal”.



Según el informe oficial, agentes estatales recorrían la primera de las colonias mencionadas cuando notaron que los varones se echaron a correr al notar su presencia.

Los agentes fueron tras ellos y una vez que los alcanzaron, les hicieron la inspección corporal en la que encontraron el enervante, por lo que procedieron a su arresto inmediato.

Los dos quedaron en manos de la Vicefiscalía de La Laguna, que a través del Centro de Operaciones Estratégicas se hace cargo del procedimiento ministerial.