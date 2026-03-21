Hallaron un feto humano en un bote de basura

Gómez Palacio, Dgo.

Un empleado de Servicios Públicos del Municipio de Gómez Palacio localizó, en un bote de basura, un feto humano; ante el hallazgo, notificó de inmediato al número de emergencias 911 y se generó una intensa movilización policial.

El hallazgo ocurrió en el fraccionamiento San Alberto de la ciudad lagunera, cuando el trabajador realizaba trabajos de limpieza y, con ese objetivo, desalojaba contenedores de basura ubicados en la vía pública.



Fue así que, al revisar uno de estos ubicado sobre la calle Amatista, descubrió que dentro había un bote plástico o frasco con aparente líquido hemático y, al observar a detalle, notó una figura humana.

De inmediato hizo el llamado a las autoridades y estas llegaron poco después para confirmar que, como advirtió, se trataba de restos humanos, por lo que hicieron el embalaje protocolario y los trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Es de apuntar que el contenedor en el que se hizo el hallazgo tenía, además del feto, un líquido con la aparente función de conservar en buen estado los restos, lo que abre más líneas de investigación sobre el abandono.