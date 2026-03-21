Llegó la primavera… y con ella el festival de alergias

Sí, qué bonito el cambio de estación, las flores, el solecito y todo eso…

pero también arrancó oficialmente la temporada de las alergias, la comezón en los ojos, los estornudos en cadena y la piel irritable que aparece sin avisar.

La primavera no viene sola… viene acompañada de polen, moquitos y una batalla campal contra el clima loco. 😩

Aun así, que esta nueva estación llegue con energía bonita, nuevos comienzos, ánimo renovado y muchas razones para sonreír… aunque sea entre un estornudo y otro. 🌸✨

Éxito en este cambio de estación

y que la primavera te trate mejor que a tus alergias. 😅