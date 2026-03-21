Motociclista, hospitalizado tras fuerte choque

Durango, Dgo.

Un motociclista de 21 años de edad hospitalizado a raíz de un fuerte impacto ocurrido este sábado por la noche a espaldas del panteón de Oriente, hecho en el que estuvo involucrado un automóvil Nissan Tsuru.

La víctima es Roberto Natanael meras Noriega de 21 años de edad, que en el momento del siniestro conducía una motocicleta Suzuki deportiva de cilindraje 750.

Mientras que el automovilista detenido es José Arturo A. I., de 29 años de edad, conductor del automóvil compacto que fue señalado preliminarmente como probable responsable del siniestro.

Los hechos ocurrieron cuando la motocicleta circulaba de oriente la poniente por la avenida Everardo Gámiz.

Justo al llegar al cruce con Consuelo Pérez, se encontró con el compacto que salía de dicha vialidad y luego golpeó de lleno en la parte lateral izquierda.

El motociclista fue proyectado a varios metros y resultó con probables fracturas múltiples en su brazo izquierdo, así como otros traumatismos que obligaron a su hospitalización urgente.

Al lugar de los hechos acudieron para auxiliar tanto elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil como de la Cruz Roja Mexicana; estos últimos se hicieron cargo de su traslado a un hospital.