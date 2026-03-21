MUERTE SORPRESIVA EN HOTEL DE DURANGO

Un hecho inesperado movilizó a cuerpos de emergencia en la capital duranguense, luego de que un huésped del Hotel Gamma Durango, anteriormente conocido como Hotel Plaza Vizcaya, fuera localizado sin vida al interior de una habitación el señor Jorge Alberto Jaramillo de 62 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre proveniente de Monterrey, N. L., quien presuntamente padecía diabetes. La situación fue reportada al número de emergencias, lo que provocó la rápida movilización de paramédicos hasta el hotel.

Sin embargo, al momento de su arribo, los socorristas confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que nada pudieron hacer para reanimarlo.

Hasta ahora, se desconocen detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso. Autoridades correspondientes ya toman conocimiento del caso para esclarecer lo sucedido.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial que permita confirmar la identidad de la víctima y las causas precisas de su muerte.