Obituario

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FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

 

En sala C  se está velando el cuerpo de la Sra. Luz Barajas Castillo, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Sra. Adela Quezada Diaz de 65 años, sus honras y sepelio están pendientes

 

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido  en San Juan del Rio, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Graciela Gallegos Martínez, de 53 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #2 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Carlos Estrada Guzmán,  de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Felipa de Jesús Martínez Reyes,  de 65 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. José Salvado Manrique Moreno,  de 54 años, sus honras y sepelio están pendientes

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