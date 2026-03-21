FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala C se está velando el cuerpo de la Sra. Luz Barajas Castillo, de 85 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo de la Sra. Adela Quezada Diaz de 65 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en San Juan del Rio, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Graciela Gallegos Martínez, de 53 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #2 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Carlos Estrada Guzmán, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Felipa de Jesús Martínez Reyes, de 65 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. José Salvado Manrique Moreno, de 54 años, sus honras y sepelio están pendientes