Tragedia en Villas del Guadiana

Durango, Dgo.

Un sexagenario murió este sábado por la tarde a causa de una lesión que él mismo se provocó; la defunción ocurrió el el fraccionamiento Villas del Guadiana I.

La persona fallecida es Arturo A. G., quien tenía 63 años de edad y vivía en la calle Hydra del mencionado asentamiento.

Fue a eso de las 16:30 horas cuando familiares lo encontraron inconsciente, por lo que solicitaron la presencia de personal médico para los primeros auxilios.

Por desgracia, cuando estos arribaron ya nada se podía hacer para salvarlo, por lo que fueron paso a la intervención del Servicio Médico Forense.

Se trata de la muerte por autolesión número 37 en lo que va del año 2026. Es de recordar que el número de emergencias 911 brinda apoyo a personas que se encuentran en situación de crisis emocional.