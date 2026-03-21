Siete días de grilla

Todo estaba “planchado” para que el Partido del Trabajo en el Senado de la República apoyara el “Plan B” de la reforma electoral, cuando salió Gonzalo Yáñez a decir que mejor no.

La historia es vieja, viene desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso desaparecer plurinominales y quitar hasta el 50% de las prerrogativas electorales.

Obvio era que el PT se opondría, es de lo que siempre han vivido y se opuso a la hora de discutir la reforma constitucional, obligando a la mandataria a proponer su afamado “Plan B”.

Luego, tras el rechazo a la iniciativa vino una intentona de “sacar varios expedientes pendientes contra los petistas” y…regresaron a ofrecer su respaldo….

Ayer, sin embargo, el partido de Alberto Anaya y Gonzálo Yáñez salió con su batea de babas negándose a respaldar el plan presidencial, pues lo último que aceptarían sería que les quitaran plurinominales y que les redujeran el dinerito, aunque desvían la discusión con el cuento de la revocación de mandato.

Síntesis: El PT, que no lo integran trabajadores, está amenazado por el “Plan B” y, ni de locos lo apoyarán, pues sería tanto como echarse la soga al cuello y brincar.

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Un funcionario publico está sujeto al escrutinio social, sea mujer o sea hombre, tiene que rendir cuentas a sus gobernados y bajo ninguna circunstancia es posible alegar lo que alega Nancy Vázquez.

La eterna (ya ha sido como ocho veces alcaldesa de Nombre de Dios) denunció al influencer o periodista, como quieran ustedes llamarlo, Mario Montaño, mejor conocido como “El Alacrán”, en atención a demanda por agresión de género de la señora Vázquez.

Ella alega que Mario la ha atacado en función de género, y no por sus aciertos o equivocaciones cometidos en el Municipio. La bronca es que “El Alacrán” se ha convertido en un férreo defensor de los trabajadores del Municipio y de la sociedad toda de Nombre de Dios, pero…se fue por el ataque de género y, vámonos, pá adentro, luego averiguas.

La encarcelación de Mario es parte de lo importante de la semana y, por lo visto, será tema de varias semanas, dado que a nivel estatal hay muchas coincidencias con la jefa de la comuna, en lo que parecieran decir: “a la mujer, ni con el pétalo de una rosa…”.

Sí, estamos de acuerdo en no tocarlas. Seríamos los primeros en defenderlas, pero nadie se quejó por ser mujer, sino por los yerros cometidos en el Municipio.

Ojalá que se permita el debido proceso, que se revise la acusación y se proceda en consecuencias al librito, pero para como andan en Fiscalía, que han abaratado mucho las detenciones, lo más probable es que ese “Alacrán”, al que no tenemos el gusto, se quede dos o tres cadenas perpetuas por haber destapado la cloaca.

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O sea que, para nuestra autoridad es más grave criticar a una mujer que vender drogas en la calle, porque al menos a los “punteros” no los ven ni por equivocación, pero en el caso de Mario, todavía no lo denunciaban y ya había sido detenido.

Se está ensañando la representación social con los influencers o periodistas, por muy poco los está mandando a la cárcel o a la tumba.

Quien sabe si nuestros diputados federales y senadores se habrán enterado del borlote de la semana, pero ellos serían los más indicados para elevar una protesta en el plano nacional, o ¿estarán tan ocupados como para soslayar esa y otras detenciones por demás injustas?

Es cierto, ese tipo de episodios han sido pan de todos los días desde hace muchos años, nos consta que a gente inocente le quisieron cargar hasta el fallecimiento del Mar Muerto.

Oiga, pero antes la disfrazaban tantito, le daban algo de realeza al caso y, la sociedad se lo tragaba, ahora ni la despistan.

Y eso que le pasó a Mario, nos puede pasar a todos, periodistas o no periodistas. La justicia torciendo su camino hacia intereses políticos, partidistas y gubernamentales.

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El otro tema ocurrido en la semana, es el del agandalle de la estatua ecuestre de Francisco Villa, obra del bien recordado e inmejorable artista duranguense Francisco Montoya de la Cruz.

El asunto, sin embargo, parece que retomó ya su camino. Parece que “dijo mi amá que siempre no…”, que le van a dar una pintadita para que no se vea tan vieja.

Aunque, no nos confiemos, porque se aclaró de manera científica, con las declaraciones del escultor Guillermo Salazar, que había planes para llevarla a San Juan del Río. Se lo dijo a la reportera Nancy Briseño, todos lo vimos y oímos, con lo que contrajido a Esteban que había asegurado que “no hay nada del asunto, es puro chisme de los medios…”.

Se ha de haber llevado su regañiza y, el mismo Salazar pidió otra entrevista a la misma reportera para desmentir todo lo que dijo y que está grabado y que lo tenemos grabado.

Total, quedamos de no volver a tocar el tema y, bueno, esperamos con estas líneas dar por cerrado el caso, al parecer Villegas ya se echó para atrás.

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Los hospitales públicos de Durango son auténticos mataderos en los que a los enfermos con alguna urgencia los citan para cinco o seis meses, esperando seguramente que mueran en el camino.

Todos, incluyendo IMSS e ISSSTE, que operan con las cuotas de los trabajadores, carecen de lo elemental para brindar una atención médica decente, por decirlo de alguna forma, porque “el nivel de Dinamarca” está quedando muy sobrado.

La estatua de Villa, dijo el propio Salazar, ya estaba muy dañada por el tiempo y eso le preocupó mucho al gobernador. Y nosotros preguntamos: ¿Le preocupa más el deterioro del monumento que las vergüenzas que dan los hospitales?

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Aparecieron en redes dos encuestas en las que el encuestador (¿) pregunta si son confiables los periodistas Héber García y Sugey Luna, la polarización científica de los Hernández a todo lo que da.

La división causada en el periodismo duranguense por los expertos en comunicación Hernández Guerrero y Hernández Fuentes, está rindiendo frutos, y de qué forma.

El linchamiento a que han expuesto a los conductores televisivos está escalando a posiciones extremadamente peligrosas no solo para Héber y Sugey, sino para todos los que nos dedicamos a esto.

La división entre periodistas en Durango cruza por su peor crisis de la historia, pues “unos están con el gobierno y otros no…”. Unos son buenos, y otros son malos, y al final quedamos todos expuestos a cosas peores que el linchamiento mediático, a que un pelao mañoso se anime y nos dé un susto.

Todavía se preguntan muchos en el medio, qué le venderían los Hernández a Esteban Villegas como para resistir tanta y tan malas, y no solo eso, sino a compartirles el poder, que en el supuesto no debe compartirse, porque se puede ver en cualquier tema que se sube a redes, viene una reacción virulenta y violenta contra la autoridad, y eso no es bueno para nadie.

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Tal vez nunca entenderemos las razones por las que pelean en Medio Oriente, pero debía caber la prudencia en cualquiera de las partes y acabar con esa masacre inmisericorde de ambos lados.

Lastiman mucho las consecuencias, el dolor de los pequeños desgarrados por los ataques mortíferos de los contras, la hambruna a que han sometido a un pueblo y, sobre todo, el cierre de cualquier posibilidad de que reciban ayuda alimenticia.

Si alguien me preguntara, en serio, no tenemos respuesta como para creer que Israel o Irán tienen razón. No tendríamos elementos para sostenerlo, solamente decir que ojalá termine aquella conflagración que no ha causado más que dolor y muerte.

Y lo mismo parece suceder entre Ucrania y Rusia. Tampoco sabemos qué pelean y cuánta razón tiene uno o el otro, lo único cierto es que el dolor y muerte no terminan de una buena vez.

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No sabemos por qué tanto en México como en otros países del continente y del mundo están pasando la charola para hacer donativos a Cuba, cuando la isla no necesita nada, excepto libertad.

Una cubana radicada en México emitió un mensaje en redes sociales en el que pide a los mexicanos no aporten nada, no sigan ese juego perverso, porque “los cubanos no necesitan comida o dinero. Lo que necesitan es libertad…”, y eso es lo que más carecen.

Explicó que la isla recibe diariamente miles de millones de dólares provenientes de las remesas de los exiliados en el vecino país. Tienen mucho dinero para comprar lo que sea necesario, pero no tienen libertad para gastarlo. Cuba lo que necesita es libertad y no dádivas o dinero, porque eso se le entregan al dictador y él lo reparte como mejor le parece, pero nunca entre los necesitados.

El caso es que trascendió este fin de semana que México envió otro barco con ayuda humanitaria a Cuba, cuando lo que piden es libertad para poder entrar y salir sin problemas.

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Como dice la canción de Emmanuel: “Todo se derrumbó”. Y es que cuando se anunció el amistoso entre la Selección de México y la Selección de Portugal, todo giró alrededor de Cristiano Ronaldo.

Lo pusieron en la publicidad, lo vendieron como la gran figura del partido, aseguraron su presencia en la cancha y los boletos se agotaron en horas.

Hoy es oficial: Cristiano no vendrá a México y por obvias razones no jugará en la reinauguración del Estadio Azteca frente a la Selección Nacional.

Lo que promocionaron como un espectáculo con su presencia terminó siendo una ilusión. La gente compró esperando verlo y al final no estará.

La ausencia del cinco veces Balón de Oro se confirmó tras la convocatoria oficial de Portugal para la Fecha FIFA de marzo.

Los revendedores estaban ofreciendo entradas a 20 mil, 30 mil, 60 mil pesos mexicanos (incluso hubo algunos que pedían más de 100 mil pesos), ahora con la ausencia de Cristiano decidieron reajustar sus precios y ya las andan ofreciendo entre los 6 mil a 13 mil pesos máximo.

En enero muchos revendedores del Costco se quedaron con sus roscas, en febrero no pudieron contra las armys de BTS y ahora en marzo esto…

Incluso algunos fanáticos comunes y corrientes comenzaron a ofrecer en redes sociales los boletos para dicho juego, ya no quieren sacar ganancia, solo les interesa recuperar su dinero, pues consideran que este evento ya perdió el atractivo con la noticia de que no vendra CR7.

Algunos dicen que esto ya no es solo una baja de último momento, que ya es un caso de publicidad engañosa y hasta piden la intervención de

profeco, porque aquí podría haber quejas, investigaciones y hasta posibles demandas de reembolsos por venta engañosa de boletos…