Choque fatal entre troca y motocicleta en Poanas

Poanas, Dgo.

Una persona sin vida fue el saldo de un desafortunado hecho de tránsito ocurrido en el municipio de Poanas en el que estuvieron involucrados un motociclista y el conductor de una camioneta de trabajo.

La persona fallecida es Manuel Andrade Cortez, quien tenía 36 años de edad y el habitante de la localidad de El Potosí. Conducía una Itálika de color amarillo al momento de la tragedia.

Mientras que el automovilista involucrado es Rodolfo G. M., de 31 años de edad y dueño de la Chevrolet Silverado con traila que estuvo involucrada en el siniestro.

Aunque las circunstancias en las que se dio el percance no han sido precisadas, se confirmó que estas ocurrieron en la localidad de El Potosí a eso de las 3 de la tarde del sábado.

Fueron los propios habitantes del lugar quieres solicitar una asistencia médica tras notar la condición de Manuel, por lo que desde la cabecera enviaron una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana.

El personal médico al igual sitio y ya nada pudo hacer por la víctima, qué parte falleció de forma instantánea. El conductor de la camioneta quedó detenido en lo que se ha detenido en responsabilidades.