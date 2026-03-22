Exhibición de Van Gogh en Durango es criticada por presunta publicidad engañosa

Durango, Dgo.

Lo que prometía ser una experiencia inmersiva de primer nivel terminó en decepción para algunos asistentes. La exposición Van Gogh Dreams, instalada en el Museo Francisco Villa (Gurza), ya comenzó a generar inconformidad entre visitantes que aseguran que el costo de entrada no corresponde con lo que realmente ofrece.

Una de las asistentes expresó su molestia tras acudir en el primer día de apertura, señalando que la publicidad generó expectativas que, en su experiencia, no se cumplieron. El acceso general ronda los 150 pesos por persona, precio que, aseguran, resulta elevado para la calidad del contenido.

Entre los principales reclamos está la llamada experiencia de realidad virtual, la cual —según testimonio— no siempre está disponible para todos los asistentes, incluso si llegan con tiempo suficiente antes del cierre. Este punto ha sido uno de los más cuestionados, ya que forma parte importante de la promoción del evento.

Además, la exposición estaría compuesta por apenas tres salas principales con reproducciones de obras, algunas impresas en lonas y con calidad considerada baja por los visitantes. También se menciona la falta de contenido informativo sobre el artista, limitándose a un solo texto general al inicio del recorrido.

Otro de los aspectos señalados es la falta de espacios adecuados para actividades interactivas, como el área de coloreado, donde los asistentes deben esperar turno debido al reducido mobiliario.

Aunque una de las salas con proyecciones digitales y frases del artista logra captar algo de interés, también ha sido criticada por aparentes errores de edición y efectos visuales incómodos.

Lo único que algunos visitantes rescatan es una recreación del dormitorio de Van Gogh, aunque consideran que no logra ser fiel a la obra original.