Indigentes dormidos causaron movilizaciones policiacas

Durango, Dgo.

Dos indigenteses que dormían profundamente dormidos en la vía pública generaron intensas movilizaciones, pues dada la quietud de sus cuerpos, transeúntes creyeron que estaban muertos.

Uno de los hechos ocurrió este sábado en la vialidad Manuel Gómez Morín (Estación Central), cerca del cruce con Prolongación Hidalgo.

Ahí, un peatón notó que la fémina estaba tirada en un área verde y decidió acercarse; al notar que sus ojos estaban “en blanco” y dado que no respondía a sus llamados, llamó al número de emergencias.

Poco después llegó la policía y agentes también revisaron su condición y seguía inmóvil, hasta que después de unos momentos de insistencia despertó y, molesta, les confirmó que estaba viva.

Un día antes ocurrió lo propio, pero en el fraccionamiento Guadalupe, donde transeúntes reportaron la presencia de un hombre en un camellón de la calle Managua, que no reaccionaba a sus llamados.

Policías arribaron y, al igual que en el otro caso, resultó que el individuo, Juan Carlos de 38 años, estaba profundamente dormido; una vez que despertó, le pidieron retirarse para evitar más movilizaciones inútiles.