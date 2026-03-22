Quedó tendido a la orilla de la carretera…

📍 Durango, Dgo.

Una escena trágica se registró la tarde- noche del sábado en la carretera Coyotes–San Miguel de Cruces, donde un hombre perdió la vida tras un aparatoso hecho vial.

De acuerdo con el reporte, fue cerca de las 20:00 horas cuando se alertó sobre la presencia de una persona sin vida a la altura del kilómetro 37, antes de llegar al poblado Nueva Patria.

Al arribar al sitio, se confirmó que a un costado de la cinta asfáltica se encontraba una motocicleta Italika en color azul con negro, y a unos tres metros de distancia, el cuerpo de un masculino sin signos vitales.

La víctima fue identificada como Saúl Daniel Ortega, de 34 años de edad, con domicilio en Río de Miravalles, San Dimas, Durango.

Un testigo señaló que circulaba por la zona cuando observó el accidente, por lo que detuvo su marcha para auxiliar. Fue en ese momento cuando reconoció al ahora fallecido, ya que conocía a su familia, y de inmediato solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Sin embargo, al llegar los paramédicos, ya nada se podía hacer, confirmando el deceso en el lugar.