Se volcó al chocar contra un vehículo estacionado

Durango, Dgo.

Un hombre con golpes leves y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso hecho de tránsito ocurrido este sábado por la tarde en el barrio de Analco.

Conductor involucrado en el siniestro es Reynaldo V. H., un maestro de 38 años de edad que conducía un Ford Territory al momento del siniestro.

El incidente ocurrió sobre la calle Morelos, vialidad en la que se distrajo e impactó una Renault Duster que estaba estacionada.

Eso le hizo perder por completo el control de su vehículo tipo SUV y terminó volcado hacia su costado derecho, sobre la banqueta.

Personal de la Policía Municipal llegó minutos después y auxilio al conductor a salir, sin que sufriera lesiones de consideración. No hubo necesidad de hospitalización.