Afecta ropa china a textileros locales

*Llaman a consumir local ante competencia de plataformas digitales

Durango, Dgo.- La entrada de diversos poductos a México, especialmente ropa proveniente de China, ha afectado también en el ámbito local, ya que pese a ser de menor calidad la gente opta por adquirirlas en plataformas digitales, dio a conocer el expresidente de Durango Textil Asociados, Gerardo Flores Haro.

Advirtió que los productos textiles provenientes de China tienen costos muy bajos, incluso hasta irrisorios, por lo que la ciudadanía decide comprar en línea, pero esto no es sinónimo de que tengan una buena calidad o durabilidad.

Externó que al momento de llegar los pedidos, los duranguenses se dan cuenta de que las prendas que pidieron no son de la talla, el modelo o hasta el color que pidieron, lo cual aunque haya sido adquirido a bajo costo sí representa un gasto o una pérdida.

Agregó que a esto se suma que en ocasiones los pedidos no llegan, por lo que los consumidores locales se quedan “en el aire”, pues no tienen a dónde acudir para reclamar, y si llegan a tener contacto con las plataformas pierden mucho tiempo en poder obtener un reembolso o una respuesta satisfactoria.

Ante ello considera necesario que haya más conciencia por parte de los duranguenses, pues esta competencia considerada desleal presiona al sector textilero, que no puede competir con los bajos costos sin comprometer la calidad, así también deben cumplir con el pago de impuestos y normativas.

A nivel nacional y estatal plataformas de fast fashion como Sheiny Temu son señaladas por la industria como una “pesadilla”, debido al uso de esquemas de importación que evitan aranceles, afectando drásticamente el Producto Interno Bruto (PIB) del sector textil mexicano, por lo que Flores Haro exhortó a dar preferencia a la compra de mercancía local, la cual considera es de buena calidad y evitará que la economía local siga viéndose afectada.