Cepillado y atención oportuna previenen problemas bucales

Con un llamado a los padres de familia para fomentar en sus hijos hábitos adecuados de higiene bucal, como el cepillado dental después de cada alimento y antes de dormir, el uso del hilo dental, así como la visita periódica al estomatólogo para la detección oportuna de enfermedades bucales y la aplicación de flúor, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conmemoró el Día Mundial de la Salud Bucal.

La coordinadora de Programas en el Primer Nivel de Atención, doctora Florencia Lizeth Vera Hernández, destacó que el llamado también se extiende a mujeres embarazadas, a fin de que durante sus consultas con el Médico Familiar acudan a valoración estomatológica y reciban atención dental.

La especialista en Odontología del Seguro Social señaló que la salud bucal se refiere al bienestar de la cavidad oral, lo que contribuye a una mejor salud integral. Esto se logra mediante visitas regulares al estomatólogo y la adopción de medidas de autocuidado desde el hogar.

Indicó que el autocuidado inicia con la enseñanza de una adecuada técnica de cepillado dental, con el objetivo de prevenir enfermedades como la caries dental, padecimientos periodontales y pérdida de órganos dentarios.

Subrayó que, para mantener una cavidad bucal sana, en las Unidades de Medicina Familiar se brindan acciones preventivas como la enseñanza de técnica de cepillado dental, la aplicación de barniz de flúor y la detección de placa dentobacteriana, así como procedimientos asistenciales que incluyen obturaciones, limpieza dental profesional y extracciones.

Enfatizó que el Seguro Social cuenta con más de 2 mil estomatólogos y 154 promotores de salud bucal a nivel nacional, quienes fortalecen las acciones de prevención mediante sesiones educativas en Unidades del Primer Nivel de Atención, donde promueven el autocuidado y la adopción de hábitos de higiene bucal entre la población derechohabiente.

Destacó que en los últimos 4 años se ha atendido, en promedio anual, a 5.8 millones de derechohabientes; en 2025 el IMSS otorgó 6.3 millones de consultas de salud bucal, una cifra histórica que refleja la capacidad operativa institucional.

Advirtió que la falta de higiene bucal puede ocasionar caries dental, gingivitis, halitosis, pérdida de órganos dentarios, abscesos e infecciones, además de contribuir al descontrol glucémico en personas con diabetes.

Comentó que los grupos más afectados por caries dental y enfermedad periodontal son la población infantil en edad escolar, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.