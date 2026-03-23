+ ¿Patrullas amarillas en Durango?

+ Van contra la norma policial, claro

+ ¿Y la cuicada también llevará ese color?

+ Falla humana causa choque de avión

+ Atora a miles de mexicanos y paisanos

“Si quieres hablar mal de mí, hazlo, pero esmérate todo lo posible, porque me gusta causar impacto”.

Pensador.com

Nadie sabe por qué pintaron de amarillo varias patrullas entregadas a distintas corporaciones, dado que la norma precisa que los colores han de ser tales que no se confundan con los demás autos…..OCURRENCIA.- Pintar de ese color tan serio es ir a contracorriente, porque el Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad es claro al marcar que, en los hechos, patrullas estatales y municipales deben ser en color azul, blanco y negro, precisamente para que no se confundan con los demás autos…..ÉPALE.- ¿A quién se le prendió tan brillante idea? No sabemos, aunque tampoco es un delito, solo va en contra de los líneamientos oficiales en México, que tiene en marcha un proyecto para que las patrullas civiles de todo el país lleven los mismos colores, es lo correcto…..MALES.- Entre los males del choque de un avión con una cisterna de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de la ciudad de Nueva York, es que cientos o miles de mexicanos (varios duranguenses entre ellos) han quedado varados, sin poder llegar o salir. Tendrán que pagar más hospedaje y más comida, pero es salvable el problema. Malo que en el impacto hayan muerto el piloto y el copiloto. Trasciende que la causa fue una aparente equivocación de Torre de Control, que autorizó al camión de bomberos cruzar la pista principal justo en el peor momento, cuando iba aterrizando un Boeing de Air Canadá, aunque esa culpa no llega a nada. El mismo cuento de siempre, que el yerro fue de Torre de Control. Ignoramos por qué la Inteligencia Artificial no ha entrado al quite, porque el problema es en muchas partes del mundo en los que los controladores se quejan de las extenuantes jornadas de trabajo y de cero posibilides de descansar o respirar un poquito. En esas estábamos, cuando trasciende que hoy mismo otro avión bimotor de la Fuerza Aérea se estrelló en Colombia. En la poderosa nave iban 110 militantes colombianos, de entre los que se ha rescatado a varios, pero aún no se tiene un informe oficial del caso…..APROBADO.- Apenas ayer sugeríamos a las partes del conflicto en Medio Oriente que cupiera la cordura en uno de ellos. Hoy, el presidente Donald Trump anunció una reducción importante en las hostilidades contra Irán, dizque por avances en negociaciones que, sin embargo, negaron los iraníes. Lo bueno es que cesan los bombardeos y regresa la calma, aunque no precisamente definitiva, sino a espera de que las partes se sienten a la mesa y pongan fin a ese injustificado conflicto…..PERFECTO.- Regularán el comercio en el Corredor Constitución, según la nota principal de EL SOL DE DURANGO, pero nosotros pediríamos que incluyan los muchos malvivientes y pedigüeños que ahí se arremolinan para echarle a perder la tarde a los visitantes. Un día hicimos una medición para saber cuánto pedidor había y en unos minutos pasaron como 50 de todas las edades. Pedigüeños hay en todas partes, ni cómo negarlo, para eso somos un estado por demás .odido, pero si se piensa poner orden en el andador, que lo hagan, pero de manera integral, incluyendo la música estrafalaria y ofensiva que usan algunos para atraer más borrachitos…..LEYES.- La Legislatura del estado entregó a pequeños el control del Congreso para conmemorar el Día del Niño. Esperamos que hayan sacado alguna buena puntada y no las trácalas que manejan los adultos un día sí y otro también. Es más, confío más en los niños, porque nada más ésos y los borrachos acostumbran a hablar con la verdad y pocas veces mentir o traicionar…..ÁNDALE.- Salió a la escena Homero Martínez, ex alcalde de Lerdo, para pedir se le anote en las perspectivas gubernamentales, que cree haber cumplido con los lerdenses y que ya merece la oportunidad a nivel estatal. O sea, cuántos son pues a estas alturas, porque en realidad son pocos los que se han abierto como las granadas esperando el respaldo de su gente y de todo el estado. Ahí los seguiremos viendo en los próximos días, aunque…la mayoría saldrá de una o de otra manera, porque la estafeta parece reservada para otro personaje. Oigan, y aprovechando el viaje, ¿Toño Ochoa ya se bajó del camión? ¿sigue con los mismos suspiros?…..FRACASO.- El partido amistoso de México contra Portugal, programado para este sábado, ha perdido su principal atractivo: Cristiano Ronaldo, que se ha hartado de meter goles en Arabia Saudita y quiere un descanso mientras llega al Mundial, de modo que…el súper juego (en costos de ingreso) pasa a ser un lamentabilísimo fracaso, pues nadie quiere ir a ver a los lucitanos sin su líder, el mejor del mundo luego de Pelé.

Saludos