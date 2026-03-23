Fabricantes muebleros enfrentan competencia china

Durango, Dgo.- En medio de un mercado cada vez más agresivo y cambiante, el sector mueblero ha decidido dar un giro estratégico para sobrevivir… y competir. El Clúster de Innovación del Mueble impulsa la creación de un Centro de Innovación, un proyecto que busca transformar desde el diseño hasta los procesos de producción en las empresas del ramo.

De acuerdo con su presidente, Alan Hernández, esta iniciativa no surge por casualidad, sino como respuesta directa a una realidad complicada: condiciones económicas adversas, presión del mercado global y, sobre todo, la creciente presencia de productos importados —principalmente de origen chino— que están ganando terreno rápidamente.

Pero el problema no es solo externo. El propio consumidor ha cambiado. Hoy, las nuevas generaciones buscan muebles más prácticos, funcionales y adaptados a espacios cada vez más reducidos. Las viviendas modernas ya no permiten excesos, y el mobiliario tradicional comienza a quedarse atrás frente a opciones más versátiles y multifuncionales.

Ante este panorama, el Centro de Innovación del Mueble pretende convertirse en un punto clave para el desarrollo de nuevos productos que respondan a estas exigencias actuales, apostando por el diseño inteligente, la eficiencia y la competitividad.