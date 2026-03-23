Intervendrá Sheinbaum en despenalización del aborto

*Analiza medidas legales para liberar a mujeres presas por este delito

Durango, Dgo.- Ante numerosos casos registrados de mujeres que están presas a nivel nacional por el delito de aborto, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, aunque en gran parte del país se ha avanzado en su despenalización, todavía hay entidades donde sigue siendo delito, por lo que analiza el poder intervenir en el tema con acciones desde el ámbito federal.

En rueda de prensa durante “La mañanera”, la Ejecutivo federal señaló que en algunos estados ya no se sanciona el que mujeres decidan interrumpir la gestación, aunque en otros aún se encarcela a quienes abortan de acuerdo a sus códigos penales.

Ante ello ya se analiza implementar alternativas para poder excarcelar a mujeres procesadas por este delito pues “más allá de estar de acuerdo o no con la despenalización, el problema es si una mujer tiene que estar encarcelada por esa razón”.

Indicó que este asunto ya lo ha platicado con Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de analizar alternativas legales para atender estos casos.

De 2015 a 2025 las fiscalías estatales abrieron 7 mil 511 carpetas de investigación por el delito de aborto, esto de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabe señalar que el aborto ya es legal y un servicio de salud esencial en gran parte de México, ya está despenalizado en 25 entidades (incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, entre otros) hasta las 12 semanas de gestación.

Desde 2021 la Suprema Corte determinó inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, garantizando a las mujeres el derecho a decidir sin sanciones penales en estas jurisdicciones.