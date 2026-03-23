Invita SSA a vacunarse contra el sarampión

La Secretaría de Salud informa que, del 1 de enero de 2025 al 20 de marzo de 2026, las instituciones que integran el Sector Salud han aplicado 31 millones 190 mil 765 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional para fortalecer la protección de la población.

En esta estrategia, la vacunación de niñas y niños de 6 meses a 12 años se mantiene como la prioridad, debido a que este grupo requiere mayor protección para evitar contagios y cortar las cadenas de transmisión. Se hace un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas correspondientes.

Las acciones se realizan de manera coordinada entre las instituciones que integran el Sector Salud —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina— con el objetivo de ampliar y fortalecer la cobertura de vacunación en todo el territorio nacional.

La vacunación está dirigida principalmente a: Niñas y niños de 6 meses a 12 años, que no cuenten con alguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo. Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no completaron su segunda dosis, y que residen en: Durango, Puebla, Quintana Roo y Sonora.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.

La Secretaría de Salud recuerda que la vacunación es gratuita y segura.