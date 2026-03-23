FUNERALES HERNANDEZ
(ANALCO)
En sala Memorial se está velando el cuerpo del C.P. Raúl Ronquillo
Flores, de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Espíritu Santo está velando el cuerpo del Sr. José de la Luz Ríos
Mayorga, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Reina de los Angeles se está velando el cuerpo del Sr. José Alfredo
Delgado Flores, de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Pedro Guillen Torres, de 66 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala A está velando el cuerpo de la Sra. María de la Soledad Rubio
Gonzalez, de 46 años, sus honras y sepelio están pendientes
En sala Humanitas se está velando el cuerpo de la Sra. María Luisa
Aguilera, de 102 años, sus honras y sepelio están pendientes
FUNERALES GARRIDO
En domicilio conocido en Localidad
Cristóbal Colón, Dgo., se esta velando el cuerpo del Sr. Evaristo Soto
Martínez, de 59 años, sus honras y sepelio estan pendientes