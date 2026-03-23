FUNERALES HERNANDEZ

(ANALCO)

En sala Memorial se está velando el cuerpo del C.P. Raúl Ronquillo

Flores, de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo está velando el cuerpo del Sr. José de la Luz Ríos

Mayorga, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Angeles se está velando el cuerpo del Sr. José Alfredo

Delgado Flores, de 70 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Pedro Guillen Torres, de 66 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A está velando el cuerpo de la Sra. María de la Soledad Rubio

Gonzalez, de 46 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Humanitas se está velando el cuerpo de la Sra. María Luisa

Aguilera, de 102 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Localidad

Cristóbal Colón, Dgo., se esta velando el cuerpo del Sr. Evaristo Soto

Martínez, de 59 años, sus honras y sepelio estan pendientes