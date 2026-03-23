Par de hermanos se pusieron borrachos y agredieron a sus primas

Poanas, Dgo.

Un par de hermanos fueron detenidos en el municipio de Poanas después de atacar, ambos en estado de ebriedad, a sus primas, a las que les causaron diversas lesiones contusas.

Los detenidos son los hermanos Jaime “N” y Martín “N”, de 23 y 28 años de edad, quienes fueron asegurados por agentes de la Policía Estatal y entregados a la Fiscalía General del Estado para su procesamiento.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Refugio de Villa Unión, cabecera municipal de Poanas, cuando los varones iniciaron una discusión con sus primas, de 25 y 28 años de edad.

La intensidad del pleito alcanzó tal nivel que los tipos terminaron golpeando a las dos mujeres, por lo que testigos solicitaron apoyo policial que llegó poco después a la escena.



Tras el ataque, los agentes procedieron a la detención de ambos, que fueron señalados directamente por las víctimas, por lo que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Püblico.