Se mantuvo el personal ocupado en programa IMMEX

*Mínimos cambios en manufactura, agricultura, pesca, comercio y servicios

Durango, Dgo.- La estadística del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (immex) muestra las principales características de los establecimientos manufactureros y no manufactureros registrados en este programa.

En enero de 2026 y con cifras desestacionalizadas, el personal ocupado en los establecimientos con programa immex no presentó variación a tasa mensual. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros creció 0.1% y en los no manufactureros (asociados con actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios) descendió 0.4 por ciento.

Las horas trabajadas se redujeron 0.6% a tasa mensual: en las unidades económicas manufactureras bajaron 0.6% y en las no manufactureras 0.4%, en enero pasado.

Durante el primer mes de 2026, las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa immex —pesos mensuales por persona, deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc)— cayeron 1.8 % en relación con diciembre de 2025. En los establecimientos manufactureros decrecieron 2.2 % y en los no manufactureros 0.2%.

En enero de 2026 había 6,520 establecimientos registrados en el programa immex: 5,220 desempeñaron actividades manufactureras y 1,300 ejercieron actividades relacionadas con la agricultura, pesca, comercio y servicios.

Baja California concentró el mayor número de establecimientos (17.3 % del total). Siguieron Nuevo León (13.8 %), Chihuahua (9.3 %), Coahuila (7.1 %), Guanajuato y Jalisco (con 6.5 %, cada uno).

En el mes de referencia, el personal ocupado total sumó 3’156,579 personas:

cifra 2.3% menor que la de enero de 2025. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros disminuyó 3% —el contratado directamente retrocedió 2.7% y el subcontratado, 20.6%—. En los no manufactureros ascendió 3%.

Por entidad federativa, el personal ocupado se concentró, principalmente, en Nuevo León (13.5% del total), Chihuahua (12.3%), Baja California (12.1%), Coahuila (8.2%), Tamaulipas (7.4%) y Jalisco (7.3%).

En el primer mes de 2026, las horas trabajadas fueron 597.3 millones: 4.1% menos respecto a las de igual mes de un año antes. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros bajaron 4.9% a tasa anual —las del personal contratado directamente decrecieron 4.7% y las del subcontratado, 21.1%—. En los no manufactureros aumentaron 3.1%.

A tasa anual, las horas trabajadas incrementaron en Ciudad de México (13.1%) y en Michoacán (1.1%). En el resto de las entidades descendieron.

Las remuneraciones medias reales pagadas (al personal que se contrata directamente por el establecimiento) se ubicaron en 21,899 pesos mensuales (deflactados con el inpc), en enero de 2026: estas presentaron un alza de 1.7% a tasa anual. En los establecimientos manufactureros subieron 1.5% y en los no manufactureros 2.8%.

Los ingresos de los establecimientos con programa immex alcanzaron 637,606 millones de pesos. Las unidades manufactureras generaron 89.6% de éstos y las no manufactureras, el restante, ambas en diversos subsectores como: industria alimentaria, industria de bebidas y tabaco, fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, fabricación de prendas de vestir, industria de la madera, industria del papel, industria del plástico y del hule, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y equipo.

Así como: fabricación de equipo de computación, fabricación de accesorios y aparatos eléctricos, fabricación de muebles, colchones y persianas, agricultura, minería de minerales metálicos y no metálicos, comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria y materiales de desecho.