🚨 WhatsApp falla a nivel global… y millones se quedan incomunicados

La tarde de este martes, usuarios de WhatsApp comenzaron a reportar fallas en el servicio, justo después del mediodía, generando incertidumbre y molestias entre quienes dependen de la aplicación para comunicarse.

De acuerdo con los reportes, los problemas no son aislados. La mayoría de las quejas se concentran en la versión web de la plataforma, seguida por errores dentro de la aplicación móvil y fallas en el envío de mensajes.

📊 Distribución de fallas reportadas:

53% en sitio web 25% en la aplicación 16% en mensajería

Usuarios han señalado dificultades para enviar mensajes, cargar conversaciones o incluso acceder al servicio desde computadoras, lo que ha encendido alertas en redes sociales donde el tema ya comienza a viralizarse.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las causas de estas fallas, por lo que se desconoce si se trata de una caída global o de un problema regional.