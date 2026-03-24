Choferes de autobús fueron detenidos tema de armas

Gómez Palacio, Dgo.

Dos choferes de un autobús de pasajeros serán enjuiciados por el presunto delito de tráfico de armas, pues fueron detenidos tras una denuncia anónima en la que se les acusó de dicha práctica al viajar entre la Comarca Lagunera y la frontera norte del país.

Los asegurados son Jorge “N” y Ángel “N”, quienes son operadores de una línea de transporte de pasajeros, cuya razón social no fue divulgada por la autoridad federal.

De acuerdo al informe emitido por la Fiscalía General de la República, fue a través de la llamada Ventanilla Única de Atención que se recibió una denuncia anónima en la que se indicaba con precisión que en una unidad de pasajeros que circulaba por la carretera Gómez Palacio – Jiménez se transportaban armas de fuego de manera ilegal.

Elementos de la Policía Federal Ministerial localizaron la unidad especificada en el kilómetro 26 de la mencionada vía federal, la letra de la localidad de El Vergel, e hicieron una inspección.

En un espacio al que solo tenían acceso los choferes, fue encontrada un arma de fuego dentro de un pequeño contenedor metálico, misma que aunque contenía cargador, estaba desabastecida.

Ante la presunción de un delito relacionado con violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el personal Federal procedió al arresto de ambos varones.

El agente del Ministerio Público íntegro el expediente correspondiente y tras las audiencias iniciales ambos fueron vinculados a proceso, mismo que se llevará a cabo con la medida cautelar de prisión preventiva.