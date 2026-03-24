“Durango en la mira del calor extremo”

Durango no está fuera del mapa… y aunque no siempre encabeza las listas de temperaturas más extremas, sí resentirá los efectos de la canícula 2026, el periodo más seco y sofocante del verano en México.

De acuerdo con estimaciones climáticas, este fenómeno comenzará entre el 3 y el 15 de julio y se extenderá hasta mediados o finales de agosto, con una duración cercana a los 40 días.

Durante este tiempo, lo que cambia no es solo el calor… sino la intensidad con la que se siente: menos lluvias, más radiación solar y jornadas que parecen no dar tregua.

🌡️ ¿Qué estados serán los más golpeados?

Los estados donde tradicionalmente la canícula pega con mayor fuerza son:

Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo

En estas regiones, el termómetro puede superar fácilmente los 40 grados, con sensaciones térmicas aún más elevadas.

⚠️ ¿Y Durango?

Aunque Durango suele registrar temperaturas más moderadas en comparación con el noreste o el sureste, el calor seco puede ser igual de agresivo, sobre todo en zonas como la capital, Gómez Palacio y Lerdo.

Aquí, la canícula se manifiesta con:

Días más secos Mayor exposición al sol Menor presencia de lluvias Sensación térmica intensa, especialmente al mediodía

Además, este fenómeno también impacta en el campo, el consumo de agua y la salud pública.

🧠 Lo que pocos consideran

La canícula no solo es calor… es un periodo donde aumentan:

Las enfermedades por deshidratación Los golpes de calor Los incendios La presión sobre el suministro de agua

En Durango, donde muchas comunidades dependen de las lluvias, la ausencia de precipitaciones durante estas semanas puede tener consecuencias importantes.