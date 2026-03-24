En el año 985 picados por alacrán; niños de 1 a 4 años y adultos de 25 a 44, los más afectados

Durango, Dgo.- Con el inicio de la temporada de calor en el estado, se incrementa la aparición de alacranes en diversas zonas de la capital, por lo que en lo que va del año personal de Salud lleva registrados 985 casos de personas picadas por alacrán, así como la muerte de un menor por esta causa.

De acuerdo al Departamento de Vectores y Zoonosis se tiene un promedio de 15 personas que acuden diariamente a recibir atención por la picadura de este arácnido, aunque pudiera parecer alarmante esta cifra es menor en comparación con el mismo periodo de 2025, donde se tuvieron hasta 33 casos por día.

Destaca que el grupo de edad que ha presentado un aumento en la atención por picadura del arácnido es el de niños de 1 a 4 años con 126 servicios, sector que presenta mayor vulnerabilidad a los efectos del veneno.

El grupo que encabeza la mayor incidencia es el de 25 a 44 años con 229 casos, ya que son personas que andan más activas, en los trabajos, haciendo labores en el campo, la construcción, el hogar.

El 2025 cerró con 12 mil 236 casos de picadura a nivel estatal, en lo cual influyó el tipo de clima que predomina en Durango, que es muy caluroso, por lo que se espera que conforme avancen las semanas y el calor haya un aumento de aparición de alacranes o picaduras de hasta 60 por ciento en comparación de los meses de frío.

Ante ello se recomienda a la ciudadanía tomar medidas para prevenir incidentes en los hogares, ya que el calor y la humedad característicos de la primavera y el verano provocan una mayor presencia y actividad de alacranes dentro de las casas.

Se debe sacudir ropa, zapatos y sábanas antes de usarlos, especialmente si han estado en el suelo. Mantener limpios patios, jardines y el interior de la casa, evitando acumulación de objetos. Tapar grietas en pisos, paredes y techos. Colocar mosquiteros en ventanas y rejillas en desagües, además no caminar descalzos por la noche.

Por último, ante una picadura, especialmente en niños o ancianos, se debe buscar atención médica de urgencia para recibir el suero antialacránico y, si es seguro, atrapar el alacrán en un frasco para identificarlo.

Por ningún motivo se deben aplicar remedios caseros como: tomar leche, aplicarse lodo en la zona de la picadura, comer ajo, ya que no está comprobado científicamente que esto pueda ayudar, al contrario, perjudica a los pacientes al quitarles tiempo vital para recibir atención médica.

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