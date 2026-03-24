Encontraron un depósito ilegal de carbón a atrás de la Feria de Durango

Durango, Dgo.

Autoridades federales aseguraron un predio en cuyo interior había una cantidad significativa de carbón que había sido producido, presuntamente, de manera ilegal; la incautación se realizó a espaldas de la Feria Nacional de Durango.

El informe de la Fiscalía General de la República indica que esto se derivó de un cateo por un probable delito contra los Recursos Forestales, que es perseguido a través del Código Penal Federal.

La acción ministerial se realizó en un predio ubicado en la colonia La Fraternidad, asentamiento ubicado cerca de la Feria, en seguimiento a un proceso de investigación que llevaba ya algunas semanas.

En el cateo localizaron 33 costales, cada uno con unos 14 kilogramos de carbón vegetal, y otros residuos derivados de su producción. Sin embargo, en el lugar no había personas relacionadas con los probables delitos, por lo que no hubo detenidos.

Tras la acción, encabezada por la FGR y acompañada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, el terreno quedó bajo resguardo oficial para el seguimiento de la investigación.