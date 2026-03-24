Incendio destruyó un camión troceto en la carretera a La Flor

Durango, Dgo.

Un fuerte incendio ocurrido este lunes por la tarde en la carretera Durango – La Flor, derivó en la pérdida total de un camión trocero, que fue consumido por las llamas sin dejar personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en los primeros kilómetros de la vía estatal que conduce a la zona forestal del municipio de Mezquital y se derivaron de una falla aparente en el sistema eléctrico.

Según el operador, un hombre de 38 años de edad, se detuvo porque notó una cantidad significativa de humo en la parte del motor y, al revisar, descubrió que ya había fuego.

Aunque realizó maniobras con la intención de frenar el siniestro, esto no le fue posible, por lo que fue necesaria la solicitud de apoyo a través del número de emergencias 911.

Al sitio arribaron poco después elementos del Cuerpo de Bomberos, que poco pudieron hacer, dado que el fuego había alcanzado muy rápido y la llamada se dio tras algunos minutos de iniciado el incidente.

Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni intoxicadas y al final todo quedó en daños materiales. El camión fue perdida total.