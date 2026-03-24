Se autolesionó en el cumpleaños de su esposa

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre de 26 años de edad murió este lunes por la tarde en el municipio de Gómez Palacio como consecuencia de una lesión que él mismo se causó; la tragedia ocurrió en la fecha en que cumple años su esposa, que fue quien descubrió su cuerpo sin vida.

La persona fallecida es Francisco R., cuyo deceso ocurrió en su casa de la colonia Leticia Herrera Ale de la mencionada ciudad lagunera.

De acuerdo al informe elaborado por las autoridades, tanto él como su esposa estaban juntos en el día en que cumple años ella, sin que hubiera alguna situación de riesgo inminente.

En determinado momento, el varón le dijo a la fémina que le tenía una sorpresa, pero que para ello debía salir de la casa un rato.

La mujer aceptó y estuvo fuera del inmueble durante alrededor de media hora; cuando regresó, se encontró con la trágica sorpresa.

Al ver a Francisco inconsciente pidió ayuda y al sitio llegó poco después personal de la Cruz Roja Mexicana, que ya nada pudo hacer para salvar al muchacho, que se autolesionó por segunda ocasión en los meses recientes.

El caso fue contabilizado cómo la defunción número 38 por suicidio en el que va del año 2026 y es el octavo durante el mes de marzo.

Es de recordar que a través del número de emergencias 911 se brinda apoyo emergente a cualquier persona en situación de crisis emocional.