Alertan por violencia digital contra mujeres

*Diario sufren de acoso, hostigamiento y amenazas

Durango, Dgo.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, dio a conocer diversas recomendaciones para prevenir la violencia contra mujeres y niñas que se comete mediante el uso de internet, redes sociales y otras plataformas en el entorno digital.

Entre las principales manifestaciones de esta violencia se encuentran el acoso, el hostigamiento, las amenazas, la difusión no consentida de contenido íntimo, la suplantación de identidad, la vigilancia digital, las campañas de desprestigio y la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial, como los llamados deepfakes; conductas que vulneran la dignidad, la intimidad y la seguridad de las mujeres.

Ante este panorama, la SSPC emitió las siguientes recomendaciones para fortalecer la seguridad digital y reducir riesgos en el uso de plataformas en línea:

Configurar la privacidad de redes sociales para limitar quién puede ver información personal y publicaciones.

Evitar compartir información personal, fotografías o datos sensibles sin reflexionar previamente sobre su posible difusión.

Activar la verificación en dos pasos en las cuentas digitales para evitar accesos no autorizados.

No compartir contraseñas ni códigos de verificación con otras personas.

Desconfiar de enlaces sospechosos, mensajes desconocidos o archivos inesperados.

Asimismo, consideró importante recordar que el autocuidado digital es una forma de proteger la identidad, la privacidad y el bienestar en línea.

Señaló que en caso de ser víctima de violencia digital, se recomienda no responder al agresor, conservar evidencia -como capturas de pantalla o enlaces-, bloquear y reportar el perfil en la plataforma correspondiente, buscar apoyo en personas de confianza y considerar presentar una denuncia ante las autoridades.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es, donde también se encuentra el directorio de la Policía Cibernética de cada entidad del país para recibir atención y asesoría.

Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad digital, promover entornos seguros en línea y proteger los derechos de las mujeres frente a la violencia digital.