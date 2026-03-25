Continúa entrega de equipamiento al ITD

En el marco del fortalecimiento de la infraestructura académica, el Instituto Tecnológico de Durango dio continuidad a la entrega de equipamiento adquirido a través del Fondo de Aportaciones Múltiples 2025, acciones que impactan directamente en la calidad de la formación profesional de las y los estudiantes.

Las entregas fueron encabezadas por el director del ITD, Dr. Guillermo de Anda Rodríguez, acompañado por personal directivo, así como por el presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA), Miguel Ángel Díaz.

Durante esta etapa, el Departamento de Química y Bioquímica fue beneficiado con equipo especializado como un microscopio óptico binocular, un refrigerador y una parrilla de calentamiento con agitación digital, herramientas fundamentales para el desarrollo de prácticas experimentales y el fortalecimiento de las competencias científicas.

En el área de Metal Mecánica, se incorporó una máquina de soldadura de micro alambre, que permitirán a las y los estudiantes potenciar sus habilidades en procesos de manufactura, innovación y prototipado.

Por su parte, el Departamento de Ciencias de la Tierra recibió un aula de maquetas, así como una estación total y un receptor satelital GNSS de última generación, indispensables para la formación en medición, georreferenciación y análisis del entorno.

Con estas acciones, el ITD refrenda su compromiso con la mejora continua de sus espacios educativos, impulsando una formación integral, pertinente y acorde a las exigencias del entorno profesional actual.