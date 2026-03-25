Contuvieron a dos jovencitas y un muchacho que pretendían hacerse daño

Durango, Dgo.

Llamados oportunos al número de emergencias y la reacción de las autoridades permitieron poner a salvo a tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, que pretendían causarse daño físico.

Una de las acciones se realizó en el puente de Analco este miércoles por la mañana, cuando se detectó a una joven de 24 años de edad que pretendía saltar al vacío en medio de una crisis emocional.

Por fortuna, se le detectó a tiempo y policías municipales y estatales llegaron para realizar las tareas de contención, mismas que dieron resultado y la jovencita fue puesta a salvo.

Otro hecho ocurrió en la zona norte de la ciudad, donde elementos de la Policía Estatal iniciaron una serie de recorridos para dar con el paradero de una jovencita que salió de su casa en medio de una crisis emocional y que había manifestado ideación suicida.

La víctima dejó de responder llamadas y mensajes pero, por fortuna, los agentes la encontraron deambulando antes de que se causara daño alguno.

Mientras que el tercer caso es el de un joven de 17 años que, en medio de una crisis emocional, abrió las llaves de gas y dejó que este escapara dentro de su casa.

Por fortuna, la madre del adolescente se dio cuenta y llamó al número de emergencia, lo que permitió la llegada de policías que, al igual que en el caso anterior, iniciaron la contención y dejaron lo posterior en manos del personal del programa Línea Amarilla.