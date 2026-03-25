Incendio en lote con chatarra alarma a vecinos en la colonia El Refugio

Durango, Dgo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango atendieron de manera oportuna un incendio registrado en un terreno ubicado sobre la calle Batallón de San Patricio, en la colonia El Refugio, luego de recibir el reporte a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con la información oficial, las unidades arribaron al sitio en un tiempo aproximado de cuatro minutos, donde localizaron fuego activo en un predio sin giro comercial, el cual era utilizado como almacenamiento de vehículos en desuso, autopartes, así como acumulación de plásticos y otros materiales inflamables.

Ante la situación, los bomberos implementaron de inmediato maniobras de control y extinción, utilizando maquinaria de ataque rápido y el apoyo de una pipa de agua, logrando sofocar las llamas y evitar su propagación hacia zonas aledañas.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, limitándose los daños únicamente a pérdidas materiales en el lugar. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar la acumulación de objetos inflamables en predios, a fin de prevenir este tipo de incidentes.