Jovencita resulta lesionada tras derrapar en motocicleta 

Gómez Palacio, Dgo.

Una adolescente de 15 años de edad resultó lesionada la madrugada de ayer, luego de sufrir un accidente mientras circulaba a bordo de una motocicleta en el tramo carretero que conecta Gómez Palacio con el ejido La Torreña, en el municipio de Lerdo.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:10 horas, cuando la menor conducía una motocicleta marca Italika, modelo F150, color verde con negro. Al llegar a la altura de una tienda de conveniencia ubicada en el ejido San Ignacio, presuntamente perdió el control de la unidad al pasar por reductores de velocidad, lo que provocó que derrapara sobre la cinta asfáltica.

Tras el incidente, la joven fue auxiliada y trasladada al Hospital General de Gómez Palacio, donde ingresó con diagnóstico de policontundida.

Autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al conducir, especialmente durante la noche y en zonas con dispositivos de reducción de velocidad, a fin de prevenir este tipo de accidentes.