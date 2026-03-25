Llevarán programa de salud mental a jóvenes

*Ante reciente hecho donde estudiante atacó a maestras

Durango, Dgo.- Tras el caso de un alumno que asesinó a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que habrá un programa de salud mental dirigido a jóvenes.

Sheinbaum calificó como “muy doloroso” el asesinato de las maestras Tatiana Madrigal y Mariana del Rosario, ocurrido el 24 de marzo de 2026 en la Preparatoria Antón Makárenko.

“Queremos que éste sea un hecho aislado, que no se repita, toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable”, afirmó la presidenta.

Ante el ataque perpetrado por el menor de 15 años, anunció un programa integral de salud mental dirigido a estudiantes de secundaria y educación media superior, que incluirá la contratación de especialistas y capacitación docente para la detección de factores de riesgo y prevenir situaciones de violencia en entornos escolares.

Señaló que se analiza alguna similitud de este caso con hechos que se han presentado anteriormente en escuelas del país, para determinar si hay relación en temas sociales o psicológicos que enfrentaron estos jóvenes, por lo que ya se trabaja en un programa de comunicación, formación, atención y salud mental para todas las familias.

Mensaje Viral Intenta Sembrar Miedo en Durango

En medio de la conmoción nacional por lo ocurrido en Michoacán, donde un estudiante atacó a docentes en una preparatoria, en Durango comenzó a circular una publicación que encendió las alarmas… pero también abrió dudas.

El mensaje, difundido en un grupo de ventas, advertía que un supuesto alumno había amenazado con llevar un arma de fuego a una secundaria para atentar contra un maestro.

Sin embargo, hasta el momento, no existe ningún hecho confirmado, ni incidente registrado dentro de planteles educativos en Durango relacionado con esta supuesta amenaza.

La publicación rápidamente generó reacciones entre padres de familia, quienes manifestaron preocupación en redes sociales ante la posibilidad de un hecho violento.

No obstante, no hay reportes oficiales, ni intervención de autoridades, ni evidencia que respalde que la amenaza haya sido real o que se haya concretado.